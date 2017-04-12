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С приходом в Белый дом Дональда Трампа уровень доверия между Россией и США, скорее, деградировал, заявил президент России Владимир Путин.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал», — сказал Путин в интервью телеканалу «Мир».

Так Путин отреагировал на вопрос о том, как изменились отношения между США и Россией при администрации президента Трампа.

Накануне Трамп раскритиковал российские власти за поддержку президента Сирии Башара Асада, назвав Асада животным из-за химической атаки на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 90 человек, еще 500 пострадали.

У Москвы, как сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, накопилось немало вопросов по двусторонним отношениям.

«У нас возникло немало вопросов, учитывая весьма неоднозначные противоречивые идеи, которые высказывались в Вашингтоне по всей палитре двусторонних и многосторонних отношений», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Тиллерсон прилетел в Москву накануне. Путин, как заявляли в Кремле, не планировал встречаться с главой американской дипломатии.