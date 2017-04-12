Саакашвили предложил отгородиться стеной от Донбасса
В мире | 12 апреля 2017 года, 16:33
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил отгородиться от части Донбасса стеной.
Об этом политик написал у себя в фейсбуке.
«Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую) и временно отгородиться от оккупированной части Донбасса, сконцентрировавшись на остальной Украине», — написал он.
При этом Саакашвили отметил, что Украина обязательно «вернет» Донбасс после того, как победит коррупцию.
Источник: Газета.ru