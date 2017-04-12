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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил отгородиться от части Донбасса стеной.

Об этом политик написал у себя в фейсбуке.

«Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую) и временно отгородиться от оккупированной части Донбасса, сконцентрировавшись на остальной Украине», — написал он.

При этом Саакашвили отметил, что Украина обязательно «вернет» Донбасс после того, как победит коррупцию.