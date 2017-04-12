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Полиция безопасности Эстонии (КаПО) задержала гражданина России, который якобы является сотрудником Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, об этом сообщает эстонское издание Postimees.

Как сообщил представитель полиции Арнольд Синисалу, возбуждено уголовное дело.

По словам руководителя досудебного расследования, государственного прокурора Инны Омблер, подозревающийся в антигосударственной деятельности мужчина находится под арестом с разрешения суда.

Также в докладе полиции безопасности сообщается, что в прошлом году были арестованы двое мужчин, имеющих двойное гражданство Эстонии и России, по подозрению в сотрудничестве с ФСБ.