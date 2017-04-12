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Постпред Соединенного Королевства при ООН Мэтью Райкрофт заявил, что британские ученые обнаружили газа зарин в образцах, собранных с места химической атаки в сирийской провинции Идлиб, передает Reuters.

«Соединенное Королевство вследствие этого разделяет предположение США о том, что с большой вероятностью именно режим (президента Сирии Башара Асада. –«Газета.Ru») ответственен за атаку зарином в Хан-Шейхуне 4 апреля», — сказал Райкфорт.

Ранее министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг заявил, что анализы жертв предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб в Сирии подтвердили использование газа зарина.