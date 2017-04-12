В мире |

Президент США Дональд Трамп считает, что успехи его администрации за первые 100 дней у власти (закончатся 29 апреля) будут лучшими за всю историю страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business, его слова приводит New York Daily News.

«Мы так много сделали для большого числа людей. Я не думаю, что кто-то за первые 100 дней президентства был хотя бы близок к тому, что уже удалось сделать нам», — сказал глава государства.

В конце марта сообщалось, что рейтинг Трампа упал до самого низкого значения с момента его инаугурации — его деятельность поддерживают 37 процентов опрошенных.

За то время, пока республиканец занимает пост главы государства, он уже успел подписать ряд указов, вызвавших бурное обсуждение в обществе. Среди них — документ об отмене мер по борьбе с изменением климата, принятых предшественником Бараком Обамой, и об ужесточении иммиграционной политики.

Трамп также подписал указы об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и о выходе страны из Транстихоокеанского экономического партнерства (ТТП).

Выборы президента в США прошли 8 ноября 2016-го, республиканец Дональд Трамп победил свою основную соперницу — представительницу демократов Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоялась 20 января.