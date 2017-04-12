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Тайваньйский парламент принял поправку в закон о защите животных, которая запрещает поедание собак и кошек и продажу их мяса. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Нарушителям грозит штраф в размере 8,1 тысячи долларов и публикация личных данных и изображений. Кроме того, те, кто намеренно причинит кошкам и собакам вред, в результате чего те получат увечья, лишатся каких-либо органов и умрут, могут провести в тюрьме до двух лет и заплатить в качестве штрафа два миллиона новых тайваньских долларов (65,2 тысячи долларов США). В настоящий момент их могут приговорить к году тюрьмы и вдвое меньшему штрафу.

Прежде чем документ станет законом, его должны будут подписать президент и премьер-министр.

Сейчас потребление и продажа собачьего и кошачьего мяса запрещено решением местных властей лишь в нескольких районах Тайваня.

В Гонконге убийство собак и кошек ради употребления в пищу запрещено и карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом в 640 долларов, хотя само поедание их мяса не преследуется. На остальной территории КНР употребление в пищу мяса этих животных не запрещено. Более того, в городе Юйлинь ежегодно проходит фестиваль любителей собачатины, приуроченный к дню летнего солнцестояния. По оценкам зоозащитников, в год в Китае съедают от 10 до 20 миллионов собак. Активисты требуют скорейшего принятия закона о защите животных.