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Суд в Москве оштрафовал героиню главного фото московских антикоррупционных протестов - Ольгу Лозину - на 10 тысяч рублей (175 долларов).

Кадр, где несколько сотрудников полиции несут девушку в светлом пальто, стал одним из самых ярких образов антикоррупционных протестов в России 26 марта.

По словам Лозиной, ее задержали, когда она с мамой и сестрой вышла погулять в центре Москвы.

Лозину признали виновной в участии в несанкционированной демонстрации, повлекшей создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств.

"А маме выписали штраф в 20 тысяч рублей. Конечно, будем оспаривать это решение", - сообщила Лозина Русской службе Би-би-си.

"Я абсолютно непубличный человек. Я была с семьей, у нас не было никаких плакатов, ни постеров, никакой атрибутики. Я не ожидала, что все так обернется, что просто так в центре Москвы нас схватят", - так Ольга Лозина в разговоре с Би-би-си рассказала о своих впечатлениях от произошедшего.

В конце марта в Москве и других городах России прошли массовые акции против коррупции. В столице, по подсчетам мониторинговой группы "ОВД-Инфо", полиция задержала больше тысячи участников несогласованного мероприятия.

В том числе, в Москве был задержан вдохновитель протестных акций Алексей Навальный, который провел в спецприемнике 15 суток по решению суда.

Поводом для массовых акций стало расследование фонда Навального о предполагаемой "тайной империи" российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

В своем расследовании Навальный утверждал, что Медведев через сеть некоммерческих организаций владеет роскошной недвижимостью в России и за рубежом.

Сам Дмитрий Медведев долгое время не комментировал результаты расследования, и только в начале апреля впервые ответил на обвинения.

Он заявил, что за публикацией компромата стоит стремление "вытащить людей на улицы", а сам материал назвал "чушью и какими-то бумажками" и сравнил с компотом.