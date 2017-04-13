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Британская газета Daily Mail согласилась выплатить компенсацию первой леди США Мелании Трамп за статью о ее модельной карьере.

В августе 2016 года во время президентской кампании в США издание опубликовало заметку, намекавшую на то, что до замужества Мелания Трамп якобы была связана с агентством, предоставлявшим эскорт-услуги.

В начале сентября газета дала опровержение, заявив, что подобные рассуждения не имели под собой никаких оснований, и выразив сожаление в связи с публикацией, которая к тому моменту была убрана с сайта издания.

Сообщается, что Трамп согласилась принять извинения и компенсацию от газеты.

Мелания Трамп подала иски против Daily Mail в Британии и против представительства издания Mail Online в США.

В американском иске, поданном в прошлом году, от газеты требовали выплату в размере 150 млн долларов.

Итоговый объем компенсации, на который согласилась Мелания Трамп, не раскрывается, однако, по данным СМИ, выплата составит около трех миллионов долларов. По всей видимости, аналогичная сумма будет выплачена и по иску в Нью-Йорке.

В опубликованном извинении перед женой американского президента редакция Daily Mail признала, что опубликовала "обвинения, что она предоставляла услуги помимо модельных".

В статье также утверждалось, что Трамп и его будущая жена могли познакомиться на три года раньше, а потом инсценировать первую встречу.

"Мы признаем, что эти обвинения против госпожи Трамп - неправда", - заявили в издании.

Скандальный иск

Изначально иск Трамп включал в себя жалобу на то, что из-за публикации в газете она не смогла воспользоваться выпадающей раз в жизни возможностью заработать на собственном бренде.

После этих слов Меланию раскритиковали за желание получить финансовые выгоды от того, что она стала первой леди США.

В ответ на критику адвокат Чарльз Хардер заявил, что у госпожи Трамп не было планов заработать на статусе первой леди.

Во второй версии иска говорилось о том, что Мелания Трамп испытала эмоциональные страдания в связи с публикацией в газете.

"Ложные и клеветнические заявления о госпоже Трамп нанесли огромный ущерб ее личной и профессиональной репутации и потенциальным экономическим возможностям, а также сильно оскорбили ее и привели к эмоциональному стрессу", - говорится в иске.

Ранее Мелания Трамп также подала в суд на американского блогера Вебстера Тарпли, который тоже намекал на работу бывшей модели в эскорте. Дело было улажено после того как Тарпли принес извинения и согласился выплатить "существенную сумму", сообщил адвокат Мелании Трамп.