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Москва подтвердила свое намерение устранять проблемы в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в которых участвовал президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС в среду, 12 апреля.

Дипломат отметил, что в российско-американских отношениях скопилось много проблем, в том числе тех, которые «остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы».

«Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены», — заявил глава российского МИД.

По его словам, глава государства также заявил о готовности вернуться к совместному с США применению меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Это возможно в случае, если «будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ, а именно борьба с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой", уточнил Лавров.

Встреча Лаврова и Тиллерсона с Владимиром Путиным прошла в Кремле после их двусторонних переговоров. Отмечалось, что их беседа продлилась около пяти часов. Глава российского МИД в ходе встречи отметил, что Москва хочет понять реальные намерения администрации Вашингтона. Вместе с тем он подчеркнул, что ставить российским властям ультиматум неправильно.

11 апреля госсекретарь США заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

Российская сторона приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного в октябре 2015 года между Вашингтоном и Москвой, после атаки американцев на сирийскую авиабазу Шайрат.