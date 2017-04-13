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Компания Google выпустила приложение AutoDraw для быстрого создания изображений. Видео с анонсом новой программы выложено на YouTube-канале разработчиков.

Приложение позволяет создать черновой эскиз, который будет распознан как определенный объект, например, торт или велосипед. Далее пользователю предлагается выбрать один из вариантов изображения данного предмета, созданных заранее профессиональными художниками и дизайнерами.

В разработке принимали участие иллюстраторы Джулия Мелограна и Тори Хинн, а также студии HAWRAF и Selman Design Creative Studio.