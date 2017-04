В мире |

Американская авиакомпания United Airlines решила вернуть деньги за билеты всем пассажирам переполненного рейса 3411, с которого выволокли пассажира. Об этом перевозчик сообщил USA Today.

12 апреля гендиректор United Оскар Муньос в очередной раз извинился за инцидент. По словам руководителя компании, ему стыдно за то, что произошло. Он пообещал, что United больше никогда не будет силой ссаживать пассажиров с билетами.

Муньос также сообщил, что не собирается подавать в отставку. Ранее в интернете появилась петиция с требованием отставки руководства United, ее подписали больше 60 тыс. человек.

Как заявил гендиректор, его наняли, чтобы сделать United лучше.

"Мы этим занимались, и я продолжу этим заниматься", - сказал Муньос.

Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля.

Компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik