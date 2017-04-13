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В Киеве на улице Теодора Драйзера автомобиль, в котором ехала народный депутат Верховной рады Надежда Савченко, сбил пожилую женщину, сообщает издание «Обозреватель».

По словам пользователей социальных сетей, пенсионерка получила вывих ноги.

На опубликованных фотографиях видно, что Савченко все время находится возле пострадавшей, а также помогает ей подняться.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи. Обстоятельства инцидента пока не известны.