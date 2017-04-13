Автомобиль Надежды Савченко сбил старушку в Киеве (2)
В мире | 13 апреля 2017 года, 11:53
В Киеве на улице Теодора Драйзера автомобиль, в котором ехала народный депутат Верховной рады Надежда Савченко, сбил пожилую женщину, сообщает издание «Обозреватель».
По словам пользователей социальных сетей, пенсионерка получила вывих ноги.
На опубликованных фотографиях видно, что Савченко все время находится возле пострадавшей, а также помогает ей подняться.
В Киеве автомобиль Савченко сбил пожилую женщину https://t.co/gpuVMmvVph pic.twitter.com/2vHjmR8FOF— РИА Новости (@rianru) 13 апреля 2017 г.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи. Обстоятельства инцидента пока не известны.
Источник: Газета.ru
Внимательнее читайте. Савченкео не была за рулем.
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И уверен ее даже после такого прав там не лишат,видно же что эта Савченко с головой не дружит
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