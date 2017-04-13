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Кремль не будет публиковать фотографии и видео с состоявшейся накануне в Москве встречи президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков, сообщая, что российский лидер действительно принял 12 апреля руководителей дипведомств.

"Действительно, президент принял госсекретаря Тиллерсона и Лаврова, которые информировали президента о переговорах", но "фотографии и видео распространяться не будут", заявил пресс-секретарь президента РФ, передает корреспондент РБК.

Вместе с тем Песков сообщил, что в ходе встречи Путина с Тиллерсоном ситуация на Украине подробно не обсуждалась, сообщает "Интерфакс". "Пунктирно - да. Детального обсуждения Украины не было", - сказал пресс-секретарь Кремля.

Также, по словам Пескова, говорить о сдвиге в отношениях России и США по итогам встречи Путина и Тиллерсона пока рано, но их беседа была конструктивной, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что по итогам встречи "можно отфиксировать понимание необходимости поддержания диалога для поиска решения вопросов", что в Кремле считают позитивным сигналом.

Тиллерсон прибыл в Москву 11 апреля с двухдневным визитом. На следующий день состоялись пятичасовые переговоры американского госсекретаря с главой МИД РФ, после чего дипломаты отправились с докладом к Путину. Лавров сообщил, что встреча с президентом длилась более двух часов. Тиллерсон рассказал, что вместе со своим российским коллегой провел с Путиным два часа. Источники "Коммерсанта" сообщили, что беседа длилась один час 40 минут.

При этом до последнего момента оставалось неясным, встретится ли Путин с главой Госдепартамента. Источники ряда СМИ сообщили еще 11 апреля, что прием состоится, однако в Кремле в тот же день эту информацию не подтвердили. В преддверии визита Тиллерсона в Москву Песков заявлял, что в рабочем графике Путина нет встречи с главой Госдепа.

По мнению политолога Станислава Белковского, неопределенность по поводу встречи с Тиллерсоном, как и перенос прямой линии президента РФ с апреля на июнь, объясняется проблемами со здоровьем Путина. Об этом эксперт рассуждал в эфире телеканала "Дождь" 11 апреля.

"По официальным данным, Путин с Тиллерсоном не встречается. Это можно объяснить как яростью Путина по поводу современной позиции США и тем самым нежеланием обмениваться мнением с государственным секретарем, которого он еще недавно награждал орденом Дружбы... так и проблемами со здоровьем российского лидера. <…> Я думаю, что все-таки апрель должен быть потрачен Владимиром Путиным на некоторое улучшение здоровья, потому что уж 9 мая на параде на Красной площади в честь очередной годовщины Победы Путин должен быть во всей красе", - заявил Белковский.

Еще в феврале политолог заявил в комментарии изданию InfoResist, что ходят слухи о болезни Путина. "Я не член семьи Владимира Путина и не его лечащий врач, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Да, есть такие слухи, что со здоровьем Владимира Путина не все хорошо", - сообщил Белковский. Эксперт добавил, что можно ожидать той тишины, которая раньше уже была, когда Путин пропадал на долгий период времени.

Тиллерсон перед поездкой выдвинул РФ ультиматум и призвал Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада. Однако по итогам состоявшихся российско-американских переговоров никакого решения по сирийскому вопросу принято не было.

По словам Тиллерсона, США исходят из того, что режим Асада подходит к концу, а его уход должен произойти организованным путем. Лавров же заявил, что в случае свержения сирийского диктатора можно проиграть борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*.

После ракетного удара США по правительственной авиабазе Шайрат в Сирии в ответ на предполагаемое применение режимом Асада химоружия в Идлибе риторика России по отношению к Соединенным Штатам Америки и к президенту страны Дональду Трампу резко поменялась. Однако Тиллерсон все равно приехал в Москву, в то время как его британский коллега Борис Джонсон отменил намеченный на 10 апреля визит в российскую столицу.