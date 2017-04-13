Песков: говорить о сдвиге в отношениях с США пока рано
В мире | 13 апреля 2017 года, 19:19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что говорить о каком-либо сдвиге в отношениях между Россией и Соединенными Штатами после встречи главы государства Владимира Путина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пока рано, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Нет, нельзя, пока рано», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее Дмитрий Песков назвал встречу Путина с Тиллерсоном конструктивной.
Источник: Газета.ru