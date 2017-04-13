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Двое заключенных тюрьмы Марион в американском штате Огайо вручную собрали компьютеры для выхода в интернет и просмотра порно. Во время утилизации старых ПК они украли все необходимые детали, пишет BuzzFeed.

Адаму Джонсону и Скотту Сприггсу удалось собрать два функционирующих компьютера, которые были спрятаны в потолке над шкафом. Кроме того, они проложили интернет-кабель, чтобы подключиться к тюремной сети. Логин и пароль для входа в сеть Джонсон подсмотрел у одного из сотрудников тюрьмы.

В основном компьютеры использовались для просмотра фильмов, сериалов, порно, чтения заметок Bloomberg и инструкций по изготовлению наркотиков и оружия через Tor. Также арестанты использовали ПК для получения личных дел других заключенных и кражи номеров социального страхования сотрудников тюрьмы. Это позволило им оформить заявки на пять кредитных карт, которые отправлялись по почте матери Джонсона.

Отмечается, что руководство исправительного учреждения знало о деятельности заключенных, но не сразу сообщило об этом. В результате этого начальник тюрьмы Джейсон Бантинг (Jason Bunting) подал в отставку.