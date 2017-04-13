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Сотрудники Калининградской областной таможни на границе с Литвой задержали груз с превышением уровня радиации в 243 раза.

Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.

«Из Литвы на территорию Калининградской области следовал грузовик марки DAF, гружённый тюками с вещами, бывшими в употреблении. При въезде транспортного средства на таможенный пост МАПП Советск Калининградской областной таможни сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». В ходе проведения таможенного контроля грузовика таможенниками было выявлено локальное превышение уровня ионизирующего излучения», — говорится в сообщении.

Спектральный анализ показал, что в тюке с вещами находится радиационный источник на основе радионуклида радий-226, уровень ионизирующего излучения которого выше нормы в 243 раза. Автомобиль возвращён в Вильнюс.