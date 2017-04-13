США нанесли удар по ИГ в Афганистане самой мощной неядерной бомбой
В мире | 13 апреля 2017 года, 20:06
США впервые применили самую мощную неядерную бомбу в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
"Удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики ИГ, их системы тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась (бомба) GBU-43", — уточнил представитель пресс-службы.
Он подтвердил, бомба стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.
По его словам, заряд сбросили с самолета MC-130.
По данным из открытых источников, вес такой бомбы составляет 9,5 тонн.
Источник: РИА Новости