В Петербурге произошел взрыв, человеку оторвало руку
В мире | 13 апреля 2017 года, 20:44
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел взрыв рядом с библиотекой им. Чернышевского, передает «Фонтанка.ру».
По словам сотрудников библиотеки, взрывное устройство сработало в руках подростка 14–15 лет.
По предварительной информации, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти. Его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.
По словам очевидцев, молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.
Фото: vk.com/spb_today
Источник: Газета.ru