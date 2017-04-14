В США опубликовали видео испытания «матери всех бомб» в 2003 году (1)
В мире | 14 апреля 2017 года, 10:21
Пентагон обнародовал видео испытания GBU-43/B — «матери всех бомб» — в 2003 году. Запись опубликовал телеканал CNN в твиттере.
Как рассказывали в 2003 году чиновники, бомба была разработана для «психологических операций» в Ираке. Ее мощный взрыв должен был заставить иракские войска сдаться.
Около 14 лет назад США протестировали «матерь всех бомб», однако впервые ее применили в бою в четверг, 14 апреля 2017 года.
The US military has dropped its largest non-nuclear bomb in Afghanistan. DOD Video shows a 2003 test of the weapon. https://t.co/hp5YXO0Pka pic.twitter.com/QS2Ixx7iar— CNN (@CNN) 13 апреля 2017 г.
В Пентагоне сообщили, что атака производилась на позиции террористической группировки «Исламское государство».
Источник: Газета.ru
США демонстрирует фуфло 14-летней давности. Политика демонстрации силы по всему миру ведется уже давно.Сейчас еще и информационная война и сплошное вранье.Не даром Ассанж и Сноуден прячутся, они то правду знают. США и НАТО сначала заготовят какую-нибудь пакость, выдадут обвинения в сторону России, а потом что-нибудь делают.Гос деп в интервью действует по принципу : Мы в интернет не заглядывали, но точно знаем, что виновна Россия, АГА!.
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