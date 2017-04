В мире |

Пентагон обнародовал видео испытания GBU-43/B — «матери всех бомб» — в 2003 году. Запись опубликовал телеканал CNN в твиттере.

Как рассказывали в 2003 году чиновники, бомба была разработана для «психологических операций» в Ираке. Ее мощный взрыв должен был заставить иракские войска сдаться.

Около 14 лет назад США протестировали «матерь всех бомб», однако впервые ее применили в бою в четверг, 14 апреля 2017 года.

The US military has dropped its largest non-nuclear bomb in Afghanistan. DOD Video shows a 2003 test of the weapon. https://t.co/hp5YXO0Pka pic.twitter.com/QS2Ixx7iar