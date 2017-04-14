Организатор "Евровидения": Россия окончательно отказаласть от участия в конкурсе (2)

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В мире | 14 апреля 2017 года, 11:34

Европейский вещательный союз (ЕВС) окончательно подтвердил, что Россия не будет принимать участие в "Евровидении" в 2017 году, сообщает RT.

"После официального подтверждения, что участнику "Евровидения" от России Юлии Самойловой не будет разрешено въехать в Киев для участия в конкурсе, ЕВС официально предложил два альтернативных варианта Первому каналу, пытаясь найти решение, которое позволило бы России принять участие в этом году", — говорится в письме ЕВС.

Как сообщили организаторы, было предложено два варианта решения проблемы: видеотрансляция или замена артиста от России.

"К сожалению, оба предложения были отвергнуты Первым каналом, и теперь они объявили, что не намерены транслировать конкурс "Евровидение-2017". К сожалению, это означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году", — отметили в ЕВС.

Председатель набсовета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг отметил, что организаторы осуждают запрет на въезд для Самойловой, введенный властями Украины.

Ранее Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно неудачным решение Киева о запрете на въезд российской участницы.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
eiroskeptiki.lv1 час назад
Ой, да немного Россия и потеряла! Потерял сам конкурс от России немалые деньги. Потерял и Киев. Потерял 1 канал, - рекламодателей, да ничего, не обеднеет. У него есть вечный Ургант.
А люди посмотрят в интернете. Только и делов. Если еще захотят. Я его не смотрю со времён Кончиты Вурст.
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Мда27 минут назад
Интернсно, сеолько артистов сдержат своё слово и не приедут в знак солидарности. А ведь кричали и били в грудь многие
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