Организатор "Евровидения": Россия окончательно отказаласть от участия в конкурсе (2)
Европейский вещательный союз (ЕВС) окончательно подтвердил, что Россия не будет принимать участие в "Евровидении" в 2017 году, сообщает RT.
"После официального подтверждения, что участнику "Евровидения" от России Юлии Самойловой не будет разрешено въехать в Киев для участия в конкурсе, ЕВС официально предложил два альтернативных варианта Первому каналу, пытаясь найти решение, которое позволило бы России принять участие в этом году", — говорится в письме ЕВС.
Как сообщили организаторы, было предложено два варианта решения проблемы: видеотрансляция или замена артиста от России.
"К сожалению, оба предложения были отвергнуты Первым каналом, и теперь они объявили, что не намерены транслировать конкурс "Евровидение-2017". К сожалению, это означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году", — отметили в ЕВС.
Председатель набсовета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг отметил, что организаторы осуждают запрет на въезд для Самойловой, введенный властями Украины.
Ранее Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017".
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