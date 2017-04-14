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По данным ВОЗ, почти два миллиарда человек вынуждены пить воду, загрязненную фекалиями. Об этом рассказывается в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Употребление загрязненной воды приводит к 500 тыс. смертей от диареи ежегодно, а также сильно повышает риск заболеть холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и заразиться паразитами, в том числе шистосомами и глистами. В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Цели устойчивого развития, включающие в том числе обеспечение санитарии для всех и рациональное использование водных ресурсов. Однако, согласно последним данным, на практике далеко не все страны делают шаги к достижению этой цели.

Хотя в среднем ежегодный бюджет, выделенный на воду, санитарию и гигиену, увеличился за последние три года на 4,9%, в 80% стран все еще не хватает денег для проведения улучшений на национальном уровне. При этом в большинстве развивающихся стран инфраструктура еще не настолько совершенна, чтобы предоставлять населению безопасные и надежные услуги.

Эксперты отмечают, что финансирование доступа к воде и санитарии благотворно скажется на здоровье людей и развитии, а также создаст новые рабочие места.