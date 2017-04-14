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В Киевской области задержан гражданин России с оружием и взрывчаткой, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Отмечается, что у 33-летнего мужчины изъяли начиненную болтами тротиловую шашку, а также отмычки и наркотики.

«В настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины», — говорится в сообщении Нацполиции, опубликованном поздно вечером 13 апреля.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изучают версию об участии россиянина в подготовке террористических актов или диверсии и устанавливают, были ли у него заказчики и сообщники.