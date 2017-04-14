На Украине задержан россиянин с оружием, взрывчаткой и наркотиками (2)
В мире | 14 апреля 2017 года, 12:31
В Киевской области задержан гражданин России с оружием и взрывчаткой, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев. Его слова приводятся на сайте ведомства.
Отмечается, что у 33-летнего мужчины изъяли начиненную болтами тротиловую шашку, а также отмычки и наркотики.
«В настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины», — говорится в сообщении Нацполиции, опубликованном поздно вечером 13 апреля.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изучают версию об участии россиянина в подготовке террористических актов или диверсии и устанавливают, были ли у него заказчики и сообщники.
Источник: Lenta.ru
А то что вся Украина обдолбанная, с оружием на руках и зверьми правого сектора это ни чего?! Все молчат. Русского блин выловили одного. Вони теперь на всю гейропу! Блевать хочется от этой пропоганды и как вообще можно относится к уродам которые однобоко стараются вбить обществу такую хрень.
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В масштабах Украины какой-то мужик с тротиловой хлопушкой ? Совбез ООН не надо ли собрать ?
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