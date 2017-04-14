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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опасается возможной террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов) в ходе финального матча Лиги чемпионов в Кардиффе. Как утверждает The Sun, УЕФА провел по этому поводу тайные переговоры с властями Уэльса.

Решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона будет сыгран 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Арена, вмещающая 74,5 тысячи зрителей, оборудована выдвижной крышей. Как сообщается, УЕФА обратился к властям Уэльса с просьбой полностью закрыть крышу на время матча, чтобы исключить возможность атак с использованием дронов.

Также сообщается, что после взрыва у автобуса дортмундской "Боруссии" во вторник УЕФА призвал усилить меры безопасности на финале Лиги чемпионов, и 3 июня в Кардиффе будут дежурить не менее 15 тысяч полицейских.

Организаторы футбольных мероприятий допускают, что посредством дронов можно осуществлять различные противоправные действия, начиная с нарушения общественного порядка и заканчивая террористическими атаками. В октябре 2014 года матч отборочного цикла Евро-2016 между Албанией и Сербией в Белграде был прерван из-за появления над ареной дрона с политическим баннером.

Отметим, что летом прошлого года руководство мюнхенской "Баварии" задумало предпринять неординарные шаги с целью повышения безопасности домашней арены. Утверждалось, что чемпионы Германии закупят военную технику электромагнитного действия, способную дистанционно выводить из строя беспилотники.