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Голливудская актриса Анджелина Джоли покупает бывший дом режиссера, продюсера, лауреата премии "Оскар" Сесила Блаунта Демилля в Лос-Анджелесе за 25 млн долларов. Об этом сообщает TMZ.

В особняке шесть спален, 10 ванных комнат. Здание было построено в 1913 году и считается одним из лучших в городе. Демилль жил там до своей смерти в 1959-м.

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса рассматривает возможность сделать предложение о покупке, но теперь стало известно, что она действительно так поступила и что ее предложение принято.

Дом был выставлен на продажу почти за $25 млн, и утверждается, что Джоли заплатила сумму, близкую к этой цене.

Ее соседями будут, в частности, актеры Кейси Аффлек и Натали Портман, режиссер Дэвид Финчер.

Как уже сообщалось, актер и музыкант Джаред Лето вновь выставил один из своих домов в Лос-Анджелесе на продажу.