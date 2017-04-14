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"Они называют нас животными и говорят, что живыми мы не выйдем", - Guardian посвящает титульную страницу и еще целый разворот статье Шона Уокера о преследовании геев в Чечне.

"По меньшей мере один раз в день тюремщики надевали на пальцы рук и ног Адама (имя изменено) металлические зажимы, соединенные проводами со специальным прибором. Один из них поворачивал ручку, и сквозь тело Адама проходил мощный разряд электричества", - так начинает свое повествование автор.

Если Адам не кричал, то тюремщики били его деревянными палками и металлическими прутьями. Они также выкрикивали словесные оскорбления, но это было самое безобидное издевательство из всех, которые довелось испытать Адаму.

По словам самого Адама, истязали его, преследуя две цели: заставить назвать имена других знакомых ему геев или же просто ради развлечения. Кстати, его задержали по наводке друга. "Он позвонил мне и очень спокойным тоном предложил встретиться. Я знал его давно и ничего не заподозрил", - рассказал Guardian Адам.

На назначенном месте встрече его поджидали шестеро, схватили, засунули в фургон и отвезли в изолированное неофициальное место заключения, где находились еще более 10 гомосексуалистов. Адам не винит своего друга, потому что теперь сам знает, как чеченские власти умеют выбивать информацию, не каждый выдержит.

Кампания против представителей ЛГБТ, осуществляемая сотрудниками силовых структур, прокатилась по многим городам Чечни. Поступали сообщения, что несколько человек были убиты, сотни похищены, многие скрываются от своих родственников и властей.

По словам борца за права ЛГБТ-сообщества в России Игоря Кочеткова, такой масштаб травли кого-либо беспрецедентен в новейшей истории. Президент Чечни, кремлевский ставленник Рамзан Кадыров, постоянно демонстрирует лояльность Владимиру Путину, пишет автор Guardian, а тот в ответ закрывает глаза на вопиющие нарушения прав человека в республике.

Издание ссылается на журналистов "Новой газеты", первыми опубликовавших материал о начавшейся в Чечне операции. По их данным, точно известно о трех убитых, но, скорее всего, эта цифра значительно выше. Чеченское общество очень консервативно и страдает гомофобией, поэтому велика вероятность того, что родственники геев сами расправляются с ними, не дожидаясь облавы со стороны властей.

Адама и некоторых других выпустили из заключения на поруки семьи. "Ваш сын гомик, делайте с ним, что посчитаете нужным", - вспоминает собеседник Guardian слова надзирателей при передаче его родственникам. Отец Адама сказал, что расправится с ним, и молодой человек сбежал. Сейчас он находится за пределами Чеченской республики и попросил корреспондента не раскрывать его местонахождения.

Представитель Кадырова Алви Каримов назвал сообщения о травле геев в Чечне "ложью и дезинформацией".

"Невозможно преследовать и арестовывать людей, которых просто-напросто не существует у нас в республике. А даже если бы они и были, то службам правопорядка ничего не пришлось бы делать, их родственники сами бы отправили их туда, откуда не возвращаются", - сказал представитель президента.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об описываемых событиях, но он советует всем обращаться за помощью к властям.

Очень странный совет, пишет Guardian, учитывая, что в жестокости обвиняют как раз именно власти. И вообще, задается вопросом автор статьи Шон Уокер, может ли гей в России обратиться за помощью к властям даже за пределами Чечни? Стоит лишь вспомнить принятый в 2013 году закон о запрете гей-пропаганды, который можно интерпретировать как угодно.

Правозащитники во всем мире уверены, что геи в России не могут быть в безопасности даже в Москве. Однако они также уверены, что бесчеловечная кампания, которая проходит в Чечне, может быть остановлена одним звонком из Москвы. Вопрос - захочет ли Москва указывать Кадырову в этом вопросе?