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Узбекские спецслужбы обращали внимание западных коллег на Рахмата Акилова, выходца из Узбекистана, на этой неделе признавшего вину в преступлении террористической направленности, заявил глава МИД страны.

Неделю назад Акилов совершил захват грузовика службы доставки, который после этого вывел на тротуар, сбив нескольких человек.

"Узбекистан ранее передал данные о Рахмате Акилове, совершившем теракт в Стокгольме, одному из западных партнеров для передачи Швеции", - заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По словам министра, 39-летний Акилов незадолго до нападения был объявлен Узбекистаном в международный розыск по обвинению в экстремизме. Спецслужбы полагали, что он попал под влияние таджикской ячейки экстремистской организации "Исламское государство".

7 апреля в центре Стокгольма грузовик выехал на пешеходную улицу, сбивая людей, и врезался в витрину торгового центра. В полиции квалифицировали нападение как теракт, его жертвами стали по меньшей мере четыре человека. Еще 12 получили ранения.

Акилов был задержан несколько часов спустя. Во время столкновения грузовика с витриной он получил травмы, но все же смог бежать с места преступления. 11 апреля Акилов признал вину в совершении нападения. В правоохранительных органах заявили, что в июне 2016 года он получил отказ на предоставление вида на жительство, после чего его разыскивали иммиграционные власти. Сообщается, что в Узбекистане Акилов оставил жену и четверых детей, уехав в Европу на заработки.