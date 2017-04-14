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Аудитория Instagram Stories достигла 200 млн пользователей, в честь чего в сервисе появилось нововведение — селфи-стикеры. Об этом сообщает Refinery29.

Во время создания Stories пользователь может сделать селфи, которое впоследствии можно превратить в стикер и использовать в дальнейшем. Этот инструмент похож на упрощенную версию "ножниц" в Snapchat. Селфи-стикеры можно редактировать, добавляя им рамки и другие эффекты.

Ранее стало известно, что Instagram начнет скрывать неприятный для пользователя контент.