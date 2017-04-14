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Грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом с детьми на переезде в Омской области. В результате происшествия один человек погиб, шестеро доставлены в больницу

Грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом с детьми на переезде в Омской области. По данным регионального МВД, погибли два человека: водитель микроавтобуса и пассажирка.

В то же время ТАСС в Министерстве здравоохранения Омской области сообщили о смерти на месте одного из сопровождающих, а также о госпитализации пяти детей и водителя в тяжелом состоянии.

Портал Nation News сообщил, что погиб учитель. Всего в транспортном средстве было 11 детей. У одного из них рассечена бровь.

На сайте регионального МЧС сообщается, что авария произошла на 136-м километре трассы Нововаршавка - Победа в Нововаршавском районе.

По данным МВД, что водитель автомобиля ГАЗ-322132, мужчина 1960 года рождения, при движении по автодороге Красный Яр - Победа в районе 17-го км выехал на железнодорожный переезд предварительно на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с железнодорожным составом.

В микроавтобусе находилось 13 человек. Шестерых детей родители забрали с места происшествия, сообщает ТАСС.