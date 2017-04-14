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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2016 году заработал 12,8 миллиона рублей (200 тысяч евро). У него в собственности две квартиры, 1/2 доля еще одной, а также парковочное место, следует из декларации, размещенной на сайте Кремля.

Кроме того, у пресс-секретаря российского лидера имеется Toyota Land Cruiser 200.

Доход супруги Пескова, фигуристки Татьяны Навки, составил 120,8 миллиона рублей (1 876 000 евро). Она владеет двумя земельными участками площадью примерно 8000 и 1400 квадратных метров, двумя жилыми домами, четырьмя квартирами и машино-местом. Бывшая спортсменка также располагает машинами Mercedes CL 63 AMG, Mercedes ML 63 AMG, Lexus RX350 и мотовездеходом Yamaha.

Президент России Владимир Путин заработал в прошлом году почти 8,9 миллиона рублей (139 179 евро). У Путина также есть два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

В 2015 году доход главы государства также составил 8,9 миллиона рублей, Пескова — 36,7 миллиона рублей, Навки — 89 миллионов рублей. Тогда Песков объяснил значительный рост (9,2 миллиона в 2014-м) поступлений вступлением в наследство после смерти отца.