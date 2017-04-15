Михаил Горбачев предрекает новую холодную войну (7)
В мире | 15 апреля 2017 года, 12:28
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Bild сообщил о признаках приближения новой холодной войны, сообщает портал rns.online.
"Отношения между крупнейшими государствами продолжают ухудшаться. Создается впечатление, что мир готовится к войне. Все признаки войны налицо", — заявил Горбачев.
Последний руководитель Советского союза также отметил опасную близость войск стран НАТО и России. Если раньше они стояли далеко друг от друга, то теперь находятся "нос к носу", добавил экс-президент.
Ранее в конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в шоу Good Morning America на телеканале АBC заявил, что отношения России и США, "возможно, даже хуже", чем во времена холодной войны.
Когда уже заткнеться эта пятнистая сволочь. ..
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УБЛЮДОК ГЛАСНОСТИ И ПЕРЕСТРОЙКИ ,ЧТОБ ТЫ ЗДОРОВ БЫЛ
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Bild---в переводе картина===так вот картина маслом, которую пытается нарисовать Меченый, похожа на мазню начинающего художника,ничего не понимающего в красках жизни---дальтоник!!!
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