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Федерация футбола Туниса пожизненно отстранила президента клуба "Сфаксьен" Монсефа Хемахема за агрессивное поведение в отношении арбитра, сообщает портал ria.ru со ссылкой на газету Marca.

Французского футболиста удалили с поля за выбитое из рук судьи табло Инцидент произошел во время матча "Сфаксьена" с "Этуаль дю Сахель".

После спорного пенальти, назначенного в ворота его клуба, Хемахем вышел на поле, подошел к судье, поцеловал его и укусил за ухо.

Тунисская федерация футбола расценила эти действия как агрессивные и пожизненно запретила президенту "Сфаксьена" заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также оштрафовала его на 12 тысяч долларов.