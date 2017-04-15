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Две британские спецслужбы - Центр правительственной связи, отвечающий за безопасность каналов связи между органами власти, и служба контрразведки МИ-5 - сообщили о наборе на работу людей со знанием не только русского языка, но и России как страны, сообщает ТАСС. Информация об этом размещена на сайте Центра и продублирована на его странице в социальной сети Twitter.

"Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Вступив в ряды МИ-5 или Центра правительственной связи, вы можете сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства", - сказано в заявлении.

Там также отмечается: "Мы ищем лингвистов на роль, которая выходит далеко за пределы перевода и расшифровок. Она требует знаний в сферах культуры, истории, политики и идеологии. Вы можете позволить МИ-5 и Центру правительственной связи сделать правильный выбор, чтобы обеспечить национальную безопасность".

Тем, кто будет принят на работу, будет предоставлена зарплата размером до 30,5 тысяч фунтов в год. Им предлагается обучиться новым техническим знаниям, чтобы применять их на практике при проведении анализа разведданных.

Новым русскоязычным сотрудникам спецслужб предложено действовать в составе оперативных групп разведагентств и сотрудничать с государственными министерствами и ведомствами. В заявлении дается понять, что для выполнения этой работы потребуются аналитический склад ума, логическое мышление и умение обращать внимание на детали.