Чехия отказывается принимать мигрантов даже под угрозой миллионных штрафов (6)
В мире | 15 апреля 2017 года, 16:45
Чехия больше не намерена принимать у себя мигрантов, даже если за отказом последуют санкции Евросоюза, сообщает портал mk.ru. Об этом заявил глава МВД государства Милан Хованец. По его словам, из определенной для Чехии квоты в 1 600 человек страна приняла 12 человек и на этом остановится.
"Далее уже нельзя никого принимать", - цитирует министра портал Parlamentní listy.
Хованец считает, что отказ обойдется Чехии в несколько миллионов евро штрафа со стороны Евросоюза. Однако, считает он, власти Чехии не станут менять свое решение.
МОЛОДЦЫ !!! РЕСПЕКТ!!! Здраво мыслящие люди !!!
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кому они эти животные нужны...самые настоящие паразиты проще обезьяну научит чем эту биомассу...
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Тут не в расизме дело. А в том, что эти люди привносят в страну. Садятся на шею и быкуют.
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