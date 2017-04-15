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Чехия больше не намерена принимать у себя мигрантов, даже если за отказом последуют санкции Евросоюза, сообщает портал mk.ru. Об этом заявил глава МВД государства Милан Хованец. По его словам, из определенной для Чехии квоты в 1 600 человек страна приняла 12 человек и на этом остановится.

"Далее уже нельзя никого принимать", - цитирует министра портал Parlamentní listy.

Хованец считает, что отказ обойдется Чехии в несколько миллионов евро штрафа со стороны Евросоюза. Однако, считает он, власти Чехии не станут менять свое решение.