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Сегодня, 15 апреля, в Пхеньяне прошел масштабный военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена — деда действующего лидера страны Ким Чен Ына. В Северной Корее этот день является государственным праздником и называется Днем Солнца. В Пхеньян были приглашены около 200 журналистов из разных стран, которым продемонстрировали новые баллистические ракеты подводных лодок. Журналисты уже назвали этот парад самым крупным за всю историю Северной Кореи.

Примечательно, что на параде присутствовал глава Управления госбезопасности КНДР Ким Вон Хон, о котором ранее южнокорейские СМИ сообщали, что он репрессирован. Принимал парад Ким Чен Ын, он выступать он не стал, сообщает портал bfm.ru.

В США парад в Пхеньяне назвали "игрой мускулами". Администрация Трампа на совещании в Белом Доме в пятницу рассматривала различные шаги, в том числе признание Северной Кореи ядерной державой, однако применять военные методы Вашингтон не планирует. США намерены использовать политику максимального давления на КНДР с целью урегулирования ситуации с ядерными испытаниями страны.

В Москве, в свою очередь, заявили, что видят высокую вероятность ракетного испытания в КНДР, которое Пхеньян постарается приурочить ко Дню Солнца. Россия призвала все стороны к сдержанности, чтобы не допустить действий, которые могут быть расценены как провокация.

В пятницу КНДР заявила, что готовится провести новые ядерные испытания. Они станут уже шестыми с 2005 года, когда страна объявила себя ядерной державой. Эксперты опасаются, что успешное испытание позволит Северной Корее приблизиться к созданию ядерной боеголовки, способной достичь территории США. Дональд Трамп отреагировал в Twitter, мол, Северная Корея сама "напрашивается на неприятности". Неделю назад к берегам Корейского полуострова была направлена ударная группировка ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон". Власти Северной Кореи ответили, что не будут сидеть, сложа руки. Наблюдатели всерьез заговорили о том, что может начаться первая в истории война между ядерными державами.