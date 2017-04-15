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Американские военные начали эвакуацию членов семей и гражданского персонала с баз в окрестностях Сеула, сообщают Известия. Также южнокорейскую столицу покидают члены семей американских дипломатов и часть персонала посольства. Эксперты полагают, что на Корейском полуострове может разразиться современная версия Карибского кризиса.

Члены семей американских военнослужащих начали в спешном порядке покидать столицу Южной Кореи. Пентагон пока официально не подтвердил данную информацию, однако сообщения об эвакуации появились в соцсетях и в пабликах 2-й пехотной дивизии и 8-й армии, расквартированной в Корее. Кроме того, по неподтвержденной информации, из Сеула уезжают и семьи американских дипломатов.

Сеул находится в пределах досягаемости огня тяжелой артиллерии КНДР. Однако, как сообщают зарубежные СМИ, в южнокорейской столице не чувствуется напряженности, поскольку местные жители считают нынешнюю эскалацию просто очередной демонстрацией силы и предпочитают любоваться цветущими вишнями. Тем более что каждый год в апреле проходят крупные американо-южнокорейские учения, на которые КНДР традиционно реагирует воинственными предупреждениями.

нынешнюю эскалацию просто очередной демонстрацией силы и предпочитают любоваться цветущими вишнями. Тем более что каждый год в апреле проходят крупные американо-южнокорейские учения, на которые КНДР традиционно реагирует воинственными предупреждениями.

Местные СМИ также высказываются в примирительном ключе и призывают не паниковать, подчеркивая, что Южная Корея категорически против военных мер в отношении Пхеньяна. Сеул продолжает ратовать за усиление дипломатического давления на КНДР и ужесточение экономических санкций.

В Пхеньяне тем временем готовятся к празднованию Дня солнца — очередной годовщины первого вождя страны Ким Ир Сена. Накануне при большом стечении иностранных гостей там прошло торжественное открытие нового квартала высотных жилых домов.

Впрочем, по сведениям агентства Reuters, Япония на всякий случай озаботилась вопросами эвакуации 60 000 своих граждан. В случае кризиса Токио готов задействовать военные корабли и авиацию для вывоза японцев с Корейского полуострова.

Между тем ударная группировка ВМС США практически завершила сосредоточение. На авиабазах в Японии американская авиация находится в состоянии готовности. Командующий морской пехотой Южной Кореи, которая прославилась даже большей воинственностью, чем американская, призвал "беспощадно отомстить", в том случае если КНДР в качестве ответной меры ударит по Южной Корее.

Последний раз реальная паника была в Сеуле в 2010 году, когда северокорейцы внезапно начали массированные обстрелы южнокорейского острова Йонпхендо. Тогда люди бросились скупать продукты, ожидая начала большой войны.