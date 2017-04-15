В мире |

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме.

В этом году при содействии Фонда Андрея Первозванного частицы огня впервые доставят в США по инициативе прихожан Русской зарубежной церкви, а также передадут в несколько десятков городов России, в том числе в Крым, а также в Баку, Ригу, Таллин и Лондон.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

Храм Гроба Господня наполнен паломниками со всего мира. В часовню, так называемую Кувуклию, построенную по преданию на месте захоронения Христа, заходят армянский архимандрит и греческий патриарх. Вскоре появляется Огонь, который передается верующим. Но каким образом он загорается?

На протяжении веков люди искали ответ на этот вопрос. Для христиан божественная природа Огня безусловна. Атеисты же уверены в грандиозной мистификации.

Якобы, в гробнице за иконой есть скрытая от глаз ниша, в которой горит лампада. От нее-то и загорается так называемый Благодатный Огонь. Пишут и о самовозгорающемся масле, которое вспыхивает, взаимодействуя с кислородом.

Несколько лет назад сотрудники Курчатовского института, занимающиеся физическими проблемами, побывали на церемонии схождения Благодатного огня и произвели специальные измерения, сообщает портал dni.ru. За несколько минут до выноса огня прибор, фиксирующий спектр электромагнитного излучения, уловил странный длинноволновой импульс, который более не проявлялся. То есть произошел электроразряд.

Такие разряды часто случаются на границе разлома тектонических плит, а Храм Гроба Господнего стоит именно в таком уникальном месте.

Заинтересовало ученых и свойство Благодатного огня не обжигать первое время. Так ведет себя плазма – низкотемпературная ионизированная субстанцию. Ее до сих пор удавалось получить только в лабораторных условиях.

Точного ответа о природе Огня пока никто дать не может. Да это и не нужно. Куда важнее, что он объединяет верующих всей планеты, его появления ждут миллионы христиан. Ведь, по преданию, день, когда чуда не случится, станет знамением конца света.