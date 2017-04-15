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Дамаск показал инспекторам 1300 тон химического оружия, тогда как на самом деле запасы были почти вдвое больше. Об этом в интервью британской газете The Telegraph рассказал дезертировавший сирийский генерал, информирует dw.com.

Бывший генерал сирийской армии Захер ас-Сакат, дезертировавший в 2013 году, в интервью британской газете The Telegraph сообщил, что власти Сирии сохранили, по меньшей мере, треть запасов своего химического оружия. По его словам, в 2013 году инспекторам Организации по запрещению химического оружия показали только часть имевшегося в наличии вооружения.

"Они признали наличие только 1300 тонн оружия, в то время как мы знали, что в реальности у них почти вдвое больше", - заявил бывший генерал, руководивший военными действиями с использованием химоружия в пятой механизированной дивизии сирийской армии. "У них было, по меньшей мере, 2000 тонн", - подчеркнул он.

По его словам, тонны химоружия были вывезены в горные укрепленные районы возле Хомса и на военные базы в город Джаблу на берегу Средиземного моря в 19 километрах от Латакии.

Организация по запрещению химического оружия неоднократно заявляла о том, что Дамаск предоставляет ей неточную информацию о своем арсенале боевых отравляющих веществ, которая каждый раз "вызывает новые вопросы".

Спецслужбы США обвиняют Дамаск в химической атаке в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, где, предположительно, был использован газ зарин и погибли более 80 человек. Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в том, что она не выполнила соглашение 2013 года по уничтожению в Сирии запасов химического оружия.