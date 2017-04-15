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В западном пригороде Алеппо рядом с колонной автобусов, на которых эвакуировали жителей двух шиитских поселений, в субботу, 15 апреля, произошел взрыв, устроенный смертником, сообщает dw.com.

В результате в Рашидине погибли не менее 39 человек, еще десятки получили ранения. Точное число жертв пока неизвестно, РИА "Новости" сообщает о 70 погибших и 130 раненых.

По данным базирующейся в Лондоне правозащитной организации Сирийский наблюдательный совет по правам человека, вблизи автобусов взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Сирийское информагентство САНА заявило о теракте. Между тем оппозиционеры уверены, что ответственность за взрыв несут сторонники сирийского правительства.

На появившихся в интернете фотографиях с места трагедии видны сгоревшие автобусы и автомобили. Спасатели пытаются потушить огонь. Находящиеся в Алеппо активисты сообщают о панике среди мирных жителей. В момент взрыва в Рашидине эвакуации ожидали около 5 тысяч жителей населенных пунктов Эль-Фуа и Кефрая.

Накануне в Сирии началась эвакуация из четырех осажденных городов в рамках соглашения между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Около пяти тысяч человек были вывезены из преимущественно шиитских городов Эль-Фуа и Кефрая в провинции Алеппо, остававшихся под контролем войск президента Башара Асада, в то время как окружающие их территории провинции Идлиб перешли к повстанцам-суннитам. Еще более 2,3 тысячи человек были эвакуированы из двух городов в районе Дамаска - Мадаи и Забадани, находящихся под контролем оппозиции.

Если текущий этап эвакуации из городов, находящихся в состоянии блокады с 2015 года, пройдет успешно, то подобные операции будут осуществлены и в других районах страны. Планируется, что в течение двух месяцев можно будет вывезти около 30 тысяч человек в более безопасные зоны. Договоренности об эвакуации были достигнуты конфликтующими сторонами при посредничестве Катара и Ирана. Процесс должен был начаться еще 4 апреля, однако все время откладывался.