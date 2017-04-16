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Президент США Дональд Трамп во время поездки в Великобританию не прочь проехать по Лондону в золоченой карете королевы Елизаветы II. Об этом пишет The Times, ссылаясь на источники в Белом доме.

По их данным, Трамп рассматривает поездку в карете как важный элемент своего визита, который должен состояться в середине октября.

При этом, как отмечается, проезд американского лидера в карете потребует беспрецедентных мер безопасности. Скотленд-Ярд, пишет издание, уже начал прорабатывать операцию в день визита Трампа.

Процессия в королевской карете — это вид церемонии при приеме иностранных лидеров в Великобритании.

В 2015 году в карете по Лондону ездил президент Мексики. Однако в 2011 году президент США Барак Обама прибыл в обычном бронированном кортеже.