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В Турции в воскресенье проходит исторический референдум об изменении конституции: при усиленных мерах безопасности турки решают, передать ли больше власти президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который сможет оставаться у власти до 2029 года. Накануне Эрдоган призвал сказать "да" изменениям, заявив, что это "сведет с ума" Запад и террористов.

Конституционные изменения предусматривают 18 изменений, из которых главное - введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Новая конституция почти полностью устраняет систему баланса полномочий властей, наделяя Эрдогана колоссальными возможностями и устраняя должность премьер-министра.

Президент сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер. Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента.