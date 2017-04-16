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Сторонники расширения полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидируют на общенациональном референдуме, сообщает местные СМИ со ссылкой на предварительные данные Высшего избирательного совета.

Как сообщает государственное агентство Анадолу, по итогам обработки 90% бюллетеней переход от парламентской формы правления к президентской поддержали 52,4% избирателей.

По информации местного телеканала Habertuk, явка составила 86%.

Крупнейший город Турции Стамбул, по предварительным данным, проголосовал против изменений. Столица Анкара - с небольшим перевесом - за.

Избирательные участки закрылись в 14:00 по Гринвичу.

В руководстве оппозиционной Республиканской народной партии заявили о неких "незаконных действиях", которые совершались в ходе референдума в пользу правительства.

В общей сложности власти предлагают внести в конституцию 18 поправок. Их принятие будет означать кардинальные политические перемены в стране.

Также предлагается отменить должность премьер-министра, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.

В турецком правительстве полагают, что внесение поправок в конституцию упростит и укрепит систему управления страной. Противники утверждают, что с принятием изменений страна скатится к диктатуре.