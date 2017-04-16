В мире |

По результатам подсчета 80,9% голосов в ходе референдума в Турции 53,6% граждан страны поддержали внесение поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента, сообщает Hurriyet Daily News.

Поправки предусматривают фактическое превращение Турции из парламентской республики в президентскую. При этом действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает возможность оставаться на своем посту до 2029 года, поскольку из-за внесения изменений в основной закон страны его нынешний президентский срок «обнуляется» и Эрдоган сможет еще дважды баллотироваться в президенты (в 2019 и 2024 годах).

Кроме того, поправки дают президенту право назначать министров и почти всех судей Конституционного суда, распускать парламент и вводить чрезвычайное положение. Должность премьер-министра упраздняется.