Эрдоган обсудит вопрос возвращения смертной казни в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с премьер-министром Бинали Йылдырымом вопрос возвращения смертной казни в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в Стамбуле, сообщает Daily Express.
«Если это [законопроект парламента о возвращении смертной казни] будет передо мной, я это одобрю», — сказал он.
Он также считает, что «если нет поддержки» от оппозиции в парламенте, то в стране необходимо провести референдум по этому вопросу.
«Тогда мы могли бы провести еще один референдум», — сказал он.
Между тем, глава ЦИК Турции Сади Гювен объявил о победе на референдуме сторонников изменения конституции страны.
«Предварительные результаты обработки бюллетеней свидетельствуют о том, что голосов "за" на референдуме было на 1,25 миллиона больше. По итогам плебисцита было сказано "да"», — заявил чиновник.