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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с премьер-министром Бинали Йылдырымом вопрос возвращения смертной казни в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в Стамбуле, сообщает Daily Express.

«Если это [законопроект парламента о возвращении смертной казни] будет передо мной, я это одобрю», — сказал он.

Он также считает, что «если нет поддержки» от оппозиции в парламенте, то в стране необходимо провести референдум по этому вопросу.

«Тогда мы могли бы провести еще один референдум», — сказал он.

Между тем, глава ЦИК Турции Сади Гювен объявил о победе на референдуме сторонников изменения конституции страны.

«Предварительные результаты обработки бюллетеней свидетельствуют о том, что голосов "за" на референдуме было на 1,25 миллиона больше. По итогам плебисцита было сказано "да"», — заявил чиновник.