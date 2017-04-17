Более 1200 военных из разных стран собрались в Адажи на учения (5)
В мире | 17 апреля 2017 года, 11:23
Сегодня на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории начинаются международные военные учения "Summer Shield XIV", в которых примут участие более 1200 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В ежегодных международных учениях будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.
В этом году на учениях будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра. Учения продлятся до 30 апреля.
Учения "Summer Shield" проводятся в Латвии с 2004 года. С 2014 года они включены в список учений НАТО и открыты для участия всех стран-членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало свыше 1300 военнослужащих.
Учения НАТО
https://www.youtube.com/watch?v=m0gx3XZ8DtM
Высадка десанта НАТО
https://www.youtube.com/watch?v=fVHUd9KqhjQ
Да! И больницы не забудьте подготовить... Надышатся ещё чем-нить. Ну и нарядов побольше в Старушку надоть послать, а то вИдь воины опосля боёв расслабиться захотят. Шлюх, опять же ж, подвезти бы не мешало.. с...хуторов..
В общем, воевать, так воевать! Обслуживать, так обслуживать!
А что название такое не креативное? "Summer Shield XIV" Ну что это? Ни разу не страшно и даже не весело..
Самая случайная армия – это американская. Знаете почему? Они случайно тыкают на карту мира, а потом там воюют. Более того, американская армия еще и самая капризная, потому что американские солдаты никогда не пойдут в атаку, если не будет жевательной резинки, или кока-кола будет теплой. Кроме того, американская армия - самая креативная армия: солдаты никогда не пойдут наступать, если не будет прикольного названия операции, знаете, как обычно называются: «буря в пустыне», да? Что еще там? «Тайфун в саванне», «сквозняк в лесу», «бриз в болоте» может называться. Но лучше всего, чтобы использовалось название животных! Как в фильмах, помните: операция «спящий горностай» - сразу пойдут. А еще лучше - «какающий еж», «гнев макаки» - всё, будет операция! Или «чучело червя» - это американская армия!
Самая беспощадная армия мира – эстонская! Знаете почему? Вот если эстонцы объявят войну России и к 2098 году подойдут к её границе, то русских ждет медленная и мучительная смерть!
И т.д.
(Армии мира от Вадима Галыгина и Камеди Клаб)