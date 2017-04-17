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Вооруженные силы Латвии обнаружили у берегов страны российские подводные лодки и корабль поддержки. Об этом в понедельник, 17 апреля, оборонное ведомство страны сообщило в официальном микроблоге в Twitter.

«16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российские подводные лодки класса Kilo», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 20 морских милях от территориальных вод республики зафиксировано судно технической поддержки субмарин класса «Каштан».

LV ekskl. ekonom. zonā 5,5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 16.04.identificēja divas Krievijas BS Kilo klases zemūdenes. — NBS (@Latvijas_armija) 17 апреля 2017 г.

В октябре 2016 года Латвия увидела у своих границ российский военный самолет Су-24.

В августе того же года Рига заявила об обнаружении у своих территориальных вод российской подводной лодки класса Kilo. В июле латвийские военные засекли в 11 морских милях от территориальных вод республики десантный катер «Денис Давыдов» проекта 21820 «Дюгонь», спасательный буксир «Нептун» и ракетный катер «Димитровград» проекта 12411 «Молния».

Латвийские власти периодически обвиняют Вооруженные силы России в опасном приближении к своим границам. В свою очередь в Москве неоднократно подчеркивали, что все передвижения кораблей и полеты российской военной авиации совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.