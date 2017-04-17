У берегов Латвии вновь замечены российские подводные лодки (1)

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В мире | 17 апреля 2017 года, 15:07

Вооруженные силы Латвии обнаружили у берегов страны российские подводные лодки и корабль поддержки. Об этом в понедельник, 17 апреля, оборонное ведомство страны сообщило в официальном микроблоге в Twitter.

«16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российские подводные лодки класса Kilo», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 20 морских милях от территориальных вод республики зафиксировано судно технической поддержки субмарин класса «Каштан».

В октябре 2016 года Латвия увидела у своих границ российский военный самолет Су-24.

В августе того же года Рига заявила об обнаружении у своих территориальных вод российской подводной лодки класса Kilo. В июле латвийские военные засекли в 11 морских милях от территориальных вод республики десантный катер «Денис Давыдов» проекта 21820 «Дюгонь», спасательный буксир «Нептун» и ракетный катер «Димитровград» проекта 12411 «Молния».

Латвийские власти периодически обвиняют Вооруженные силы России в опасном приближении к своим границам. В свою очередь в Москве неоднократно подчеркивали, что все передвижения кораблей и полеты российской военной авиации совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Комментарии 1
GM14 минуты назад
Подул ветер с моря и понеслась вонь от канадской провонявшей воблы. Теперь подводная лодка и новая "газовая атака" ? Когда же закончится этот "газовый кишечный терроризм" ?
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