Несколько сотен поклонников Чарли Чаплина собрались в его бывшем доме в швейцарском городе Веве. Фанаты отметили 128-ю годовщину со дня рождения знаменитого актера флешмобом.

662 участника в образах любимого персонажа, бродяжки Чарли, собрались в городе Веве, где Чаплин скончался.

Участники флешмоба собрались в большую звезду на поляне перед домом актера, где он жил последние 25 лет до смерти в 1977 году.

Thank you very much! 662 Tramps! Happy Birthday Charlie! #IamPartoftheLegend #ChaplinsWorld pic.twitter.com/u1PjAoHBY2