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Президент США Дональд Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна Соединенных Штатов. Об этом ему напомнила его супруга Меланья, ткнув его легонько в бок, сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошел во время пасхальной церемонии катания яиц в Белом доме. На опубликованных кадрах видно, как после того как заиграл гимн, Меланья и сын президента Бэррон положили руки на сердца, а глава государства это сделать забыл. После этого жена президента легким движением своей руки напомнила мужу о правилах.

Melania appears to subtly nudge Trump during national anthem, reminding him to lift his hand https://t.co/NZoaj1H2zN https://t.co/BJN3bdGh1W — CNN (@CNN) 17 апреля 2017 г.

Добавим, что СМИ стало известно и о том, что первая леди США готовится к переезду из Нью-Йорка. Супруга президента США Мелания Трамп переедет в Вашингтон этим летом. Сейчас первая леди живет в пентхаусе небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

Прибытие Мелании в Белый дом состоится сразу после того, как 11-летний сын президентской четы завершит учебный год. Супруга президента увлеченно подбирает мебель для жилых покоев Белого дома.