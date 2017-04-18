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В Великобритании 8 июня пройдут досрочные парламентские выборы, также будет сформировано новое правительство, заявила премьер-министр Тереза Мэй. Об этом сообщает BBC News.

По словам главы британского правительства, стране после референдума о выходе из Евросоюза требуются определенность, стабильность и сильное руководство.

Как отмечает РИА Новости, решение о проведении выборов Мэй приняла после того, как опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия повысила свой рейтинг популярности