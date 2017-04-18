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Финский журналист Мика Макелайнен из новостной программы Yle Uutiset показал все разрешенные в Северной Корее прически. Снимки с постерами из КНДР он опубликовал в своем твиттере.

По словам Макелайнена, в северокорейских парикмахерских царит равноправие: и мужчинам, и женщинам разрешено по 15 вариантов стрижки.

«Хотя об окрашивании вы можете забыть», – отметил журналист.

Макелайнен также рассказал, что в одной из парикмахерских ему сделали самую популярную среди мужчин стрижку, и оказалось, что наибольшим спросом у местных жителей пользовалась не прическа в стиле лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

В 2015 году СМИ сообщали, что Ким Чен Ын подстригся «под Уилла Смита».