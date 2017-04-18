Показаны все разрешенные в Северной Корее прически
Финский журналист Мика Макелайнен из новостной программы Yle Uutiset показал все разрешенные в Северной Корее прически. Снимки с постерами из КНДР он опубликовал в своем твиттере.
По словам Макелайнена, в северокорейских парикмахерских царит равноправие: и мужчинам, и женщинам разрешено по 15 вариантов стрижки.
«Хотя об окрашивании вы можете забыть», – отметил журналист.
Макелайнен также рассказал, что в одной из парикмахерских ему сделали самую популярную среди мужчин стрижку, и оказалось, что наибольшим спросом у местных жителей пользовалась не прическа в стиле лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
В 2015 году СМИ сообщали, что Ким Чен Ын подстригся «под Уилла Смита».
Equality in North Korea: Both sexes have 15 approved haircut models. You can forget about dyeing your hair though. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0— Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 16 апреля 2017 г.