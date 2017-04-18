СМИ: Клинтон извинялась перед Обамой за поражение на выборах (1)
Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон принесла извинения бывшему президенту США Бараку Обаме за поражение на президентских выборах в 2016 году в США. Об этом пишет издание The Washington Post, публикуя отрывок из книги «Несбывшееся: внутри обреченной кампании Хиллари Клинтон».
Как пишет издание, вечером когда стал ясен исход голосования, Барак Обама позвонил Клинтон с призывом признать поражение. Клинтон согласилась, поздравив избранного президента США Дональда Трампа в ходе беседы по телефону.
Спустя несколько минут она перезвонила Обаме и принесла свои извинения.
«Господин президент, простите», — сказала она.
Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал комитету по разведке палаты представителей «присмотреться» к связям супругов Клинтон с Россией.