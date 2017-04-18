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Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон принесла извинения бывшему президенту США Бараку Обаме за поражение на президентских выборах в 2016 году в США. Об этом пишет издание The Washington Post, публикуя отрывок из книги «Несбывшееся: внутри обреченной кампании Хиллари Клинтон».

Как пишет издание, вечером когда стал ясен исход голосования, Барак Обама позвонил Клинтон с призывом признать поражение. Клинтон согласилась, поздравив избранного президента США Дональда Трампа в ходе беседы по телефону.

Спустя несколько минут она перезвонила Обаме и принесла свои извинения.

«Господин президент, простите», — сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал комитету по разведке палаты представителей «присмотреться» к связям супругов Клинтон с Россией.